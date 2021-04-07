Маурисио Почеттино: Победить такую сильную команду, как «Бавария», это всегда вызов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино считает, что не стоит проводить параллелей с прошлогодним финалом Лиги чемпионов и предстоящим противостоянием парижан с «Баварией».

«В прошлом сезоне был финал. Теперь другая ситуация, два матча. Это не реванш, но это вызов. Победить такую сильную команду, как «Бавария», это всегда вызов», – цитирует слова Почеттино «РБ-Спорт», ссылаясь на официальный сайт УЕФА.

В прошлом сезоне «ПСЖ» под руководством Томаса Тухеля впервые пробился в финал Лиги чемпионов и уступил «Баварии» со счетом 0:1.

В нынешнем розыгрыше французский и немецкий клубы встретятся в четвертьфинале. Первая игра состоится сегодня вечером в Мюнхене 7 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени, а ответная пройдет в Париже 13 апреля.