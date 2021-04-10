Вадим Шпинев: Видимо, у Лахтера обострились проблемы с головой

«Видимо, у определённых личностей на фоне весны обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Лёши.

Высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в своё время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля.

Совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов» - приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Напомним, ранее известный агент Деннис Лахтер рассказал, что по его информации «Аталанта» хочет избавиться от игрока, и такое решение уже принято руководством бергамасков.

Также Лахтер ссылался на слова первого тренера братьев Миранчуков Александра Воронкова о том, что Антон талантливее Алексея.