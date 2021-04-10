Сандро Шварц: У «Динамо» нет «захарянозависимости»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко о настроении в команде после неожиданного кубкового поражения в Самаре.

- С настроением мы немного подавленным. К игре были готовы, недооценки соперника не было, но плохо вошли в матч, не создали моментов и при владении мячом совершали ошибки.

- Не было Захаряна, и многие стали поговаривать, что у «Динамо» появилась «захарянозависимость».

- У Захаряна небольшое мышечное повреждение, поэтому дали ему отдохнуть. Вчера он уже тренировался в общей группе, травмированных игроков нет. И нет у нас «захарянозависимости». Всегда подчеркиваем, что мы команда, и командными усилиями достигаем побед. Вся концентрация - на оставшиеся матчи в чемпионате.