Шварц – перед матчем с «Уралом»: У них достаточно качественные футболисты

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

— Все матчи в этой лиге серьезные и сложные. На бумаге нельзя сказать, что кто-то является фаворитом. «Урал» играет в компактную оборону. У них достаточно качественные футболисты, особенно в линии атаки, которые могут решить момент. Нам нужно будет завтра обязательно включать скорости и агрессивно защищаться, — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт «Динамо».

Москвичи занимают пятое место в таблице с 42 очками, «Урал» расположился на 12-й строчке, набрав 29 очков.