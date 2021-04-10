Санкт-Петербург отказался от иностранных волонтеров во время проведения чемпионата Европы

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 45+2' Академика 1 Порту Б 1 П1 2.45 Х 2.60 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Тамбов 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 10.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Бохум 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Эрцгебирге 0 Санкт-Паули 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Манчестер Сити 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.38 Х 5.30 П2 8.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Миллуолл 0 Суонси Сити 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.50
Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Кадис 0 П1 1.88 Х 3.20 П2 5.20
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Монца 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.23
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Порденоне 0 П1 2.12 Х 3.10 П2 4.00
Испания - Сегунда 15:00 Понферрадина 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.85 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 СПАЛ 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.50
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Салернитана 0
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пескара 0 П1 2.22 Х 3.30 П2 3.40
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Кротоне 0 П1 1.79 Х 4.20 П2 4.20
Германия - Бундеслига 16:30 Вердер 0 РБ Лейпциг 0
Германия - Бундеслига 16:30 Бавария 0 Унион 0 П1 1.63 Х 4.20 П2 5.40
Германия - Бундеслига 16:30 Айнтрахт Ф 0 Вольфсбург 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.90
Россия - Премьер-Лига 16:30 Уфа 0 Ахмат 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Германия - Бундеслига 16:30 Герта 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Англия - Премьер-лига 17:00 Ливерпуль 0 Астон Вилла 0 П1 1.55 Х 4.40 П2 6.10
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Рочдейл 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Шеффилд Уэнсде 0
Испания - Сегунда 17:00 Овьедо 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.98 Х 3.20 П2 4.30
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 2.45 Х 3.40 П2 2.85
Англия - Первая лига 17:00 Линкольн Сити 0 Блэкпул 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Ковентри Сити 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 5.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Лутон Таун 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.38
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Шрусбери Таун 0
10 апреля 12:47
автор: Артем Спиридонов

Санкт-Петербург отказался от иностранных волонтеров во время проведения чемпионата Европы

Северная столица была выбрана одним из двенадцати городов, где пройдут матчи европейского первенства.

Заместитель руководителя центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Дмитрий Антонов заявил об отказе от волонтеров из-за рубежа из-за неопределенности с открытием границ.

— Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению , а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе, — передает слова Антонова ТАСС.

Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинал.

источник: ТАСС
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