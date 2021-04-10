Санкт-Петербург отказался от иностранных волонтеров во время проведения чемпионата Европы

Заместитель руководителя центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Дмитрий Антонов заявил об отказе от волонтеров из-за рубежа из-за неопределенности с открытием границ.

— Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению , а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе, — передает слова Антонова ТАСС.

Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинал.