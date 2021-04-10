Фрэнк Лэмпард: Никто не хочет терять работу и выбывать из игры, которую ты любишь

«За последние шесть недель у меня было несколько возможностей вернуться к работе. Это было лестно, но не совсем то, что надо.

Никто не хочет терять работу и выбывать из игры, которую ты любишь… Но когда ты начинаешь эту карьеру, это будет происходить всегда. Неважно, насколько ты хорошо и какие обстоятельства», — цитирует Лэмпарда «Sky Sports».

Напомним, Лэмпард возглавлял «Челси» с лета 2019-го года по январь 2021-го.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лэмпард может начать работать в молодежной сборной Англии, «Кристал Пэлас» и шотландском «Селтике».