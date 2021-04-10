«Химки» - «Тамбов». Герман и Еркин остались на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы подмосковных «Химок» и «Тамбова» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Дагерстоль, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.
«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, Алиев, Терехов, Карапузов, Кабахидзе, Климов Архипов.
Судит встречу бригада Владислава Безбородова (Санкт-Петербург).
Отметим, что полузащитники тамбовского клуба, которые подозреваются в игре на тотализаторе, Дмитрий Герман и Александр Еркин заявлены на матч и остались в запасе.