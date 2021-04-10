Рустем Сайманов: В «Рубин» никаких предложений по Хвиче не поступало

Генеральный директор казанской команды Рустем Сайманов прокомментировал появившуюся информацию об интересе итальянских команд в Хвичи Кварацхелии.

— В клуб никаких предложений не поступало, это все домыслы. На нас никто не выходил. Ни «Аталанта», ни «Интер». Одно дело, если присылают предложение о заинтересованности игроком, тогда есть смысл что-то говорить, но ничего подобного не было, — передает слова Сайманова Sport24.

В текущем сезоне чемпионата России Кварацхелия 21 раз выходил на поле, отличившись по четыре раза голами и результативными передачами.