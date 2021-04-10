Мозес – о Промесе: С его появлением игроки атаки поймали кураж

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал возвращение Квинси Промеса в состав красно-белых.

— Квинси — крутой игрок. Он ведь играл здесь раньше, отлично знает клуб. Энергия Промеса и других игроков атаки — Ларссона, Соболева, Понсе — позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Квинси действительно помогло, — сказал нигериец в интервью на youtube-канале «Спартака».

В текущем сезоне РПЛ нидерландец сыграл пять матчей, в которых по два раза забивал сам и помогал отличиться партнерам.