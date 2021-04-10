Пиоли - об удалении Ибрагимовича: Златан сказал мне, что не оскорблял арбитра

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал эпизод с удалением его подопечного, нападающего Златана Ибрагимовича в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:1).
«Златан сказал мне, что обсуждал что-то с судьей, но не проявлял неуважение и не оскорблял его/ Я еще не говорил с арбитром, поэтому я не знаю. Златан сказал, что его последние слова были: «вам не интересно, что я хочу сказать?» Не знаю, что там произошло, я там не был», - приводит слова наставника Football Italia.
«Милан» набрал 63 очка, сохранив второе место в таблице. 18 апреля команда сыграет дома с «Дженоа».
источник: Football Italia