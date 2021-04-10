«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

В 30-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома переиграл «Барселону» со счетом 2:1.
Уже к 28-й минуте «королевский» клуб достиг преимущества в два мяча. Голами отличились форвард Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос.
На 60-й минуте второго тайма каталонцы смогли сократить отставание усилиями защитника Оскара Мингесы.
Отметим, что на 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля хавбек мадридцев Каземиро.
После этой игры «Реал» возглавил Ла Лигу, набрав 66 очков. «Барселона» же расположилась на третьей строчке - 65 баллов.
В следующем туре «сливочные» в гостях сыграют с «Хетафе» (18 апреля), а сине-гранатовые сыграют дома с тем же соперником, но 22 апреля.
Чемпионат Испании
30-й тур
Реал Мадрид – Барселона - 2:1 (2:0, 0:1)
Голы: Бензема, 13, Кроос, 28, Мингеса, 60.
Реал Мадрид - Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес (Одриосола, 43), Модрич, Кроос (Иско, 72), Вальверде (Асенсио, 61), Каземиро, Винисиус Жуниор (Марсело, 72), Бензема (Мариано Диас, 72).
Барселона - тер Стеген, Дест (Гризманн, 46), Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Альба, Дембеле (Брэйтуэйт, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 64), Педри (Тринкау, 81), де Йонг, Лангле, Месси.
Предупреждения: Педри, 23, Араухо, 26, Начо, 69, Альба, 84, Каземиро, 89.
Удаление: Каземиро, 90.