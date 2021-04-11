«Марсель» на последних минутах упустил победу над «Монпелье»

В 32-м туре чемпионата Франции «Марсель» не смог обыграть в гостях «Монпелье» (3:3).

«Провансальцы» вели в счете 3:2 до 94-й минуты, но не смогли удержать победу, пропустив гол в исполнении Гаэтано Лаборде, оформившего дубль в матче. Также в составе хозяев отличился Энди Делор.

Гости ответили мячами Папе Гуйе и Лукаса Перрена.

Отметим, что подопечные Хорхе Сампаоли с 62-й минуты играли в меньшинстве, с поля был удален защитник Дуже Чалета-Цар.

После этой игры «Марсель» занимает шестую позицию, набрав 49 очков. «Монпелье» же располагается на седьмой строчке - 46 баллов.