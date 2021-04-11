Куман - после матча с «Реалом»: Был не назначен явный пенальти

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал судейство в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:2).

«Для меня пенальти был явным. Все это видели. Я не понимаю линейного арбитра, который находился в десяти метрах. То, как Мартина сбили, должно было стать фолом. Судья может не видеть игру, но у нас есть VAR для подобных ситуаций.

Команда была ментально хороша. Но мы заслужили лучшего судейства в этом матче» - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, что встречу обслуживал испанский арбитр Хесус Хиль Мансана.

Сине-гранатовые теперь занимают третью позицию с 65-ю очками, «королевский» же клуб возглавил таблицу Примеры, набрав 66 баллов.