Титов - о матче «Арсенал» - «Краснодар»: Нас ждет яркий футбол

Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».

«Думаю, нас ждет яркий футбол. «Арсенал» не станет прятаться, закрываться. Ему нужно выигрывать. А вряд ли сразу же Гончаренко отладит оборону «Краснодара». Но и сами гости, конечно, обязаны с таким подбором футболистов забивать», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Напомним, что белорусский специалист сменил на посту главного тренера краснодарского клуба Мурада Мусаева.

В нынешнем сезоне «Краснодар» после 24-х матчей в РПЛ занимает 10-ю строчку, набрав 34 очка. «Арсенал» же расположился на 15-м месте - 17 баллов.