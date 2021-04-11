Александр Бубнов: В перспективе «Рубин» сможет действовать первым номером с любым соперником

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 25-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Рубин» в гостях минимально обыграл «Ростов» (1:0).

Победу клубу из Татарстана принес точный удар Дарко Йевтича на 73-й минуте игры.

– «Рубин» уже второй матч подряд действует вторым номером – точно так же Слуцкий играл против «Сочи». Выманивают соперника на свою половину поля – и проводят быстрые контратаки. Впрочем, казанцы и в позиционной атаке могут играть – есть форварды, владеющие дриблингом и умеющие создать момент у ворот соперника. В перспективе «Рубин» сможет действовать первым номером с любым соперником, – цитирует Бубнова Sportbox.

Отметим, что казанский клуб одержал пятую победу в последних шести играх чемпионата России. Благодаря этим результатам подопечные Леонида Слуцкого поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

18 апреля «Рубин» сыграет в гостях против «Урала».