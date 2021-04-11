Александр Григорян: Стоит отдать должное Тедеско, он преобразовал игру Промеса

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о хавбеке «Спартака» Квинси Промесе и наставнике москвичей Доменико Тедеско.

«Тедеско открыл нам Промеса с новой стороны: мы привыкли видеть его лишь с фланга, а теперь наблюдаем, как он здорово действует и между линиями. Считаю, Тедеско совершенно обоснованно использует сильные качества Квинси, здесь стоит отдать должное тренеру», - приводит слова специалиста «Матч-ТВ».

Полузащитник в феврале 2021 года вернулся в московский клуб из амстердамского «Аякса».

Напомним, что футболист сборной Нидерландов уже выступал за красно-белых в период 2014-2018 гг. Промес в составе «Спартака» становился чемпионом России в сезоне 2016/17.