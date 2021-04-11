Романцев поздравил Ярцева с днем рождения

Экс-тренер московского «Спартака» и сборной России поздравил своего бывшего помощника Георгия Ярцева с днем рождения. Специалисту исполнилось 73 года.

«От всех наших спартаковских ветеранов поздравляю тебя с Днем рождения! Нам есть, что вспомнить. Это и радость побед, и тяжелые моменты неудач, которые мы пережили вместе, выступая под флагом страны и родного «Спартака»», - приводит слова Романцева «СЭ».

Ярцев тренировал красно-белых в разных качествах с 1994 по 1998 год, приведя московский клуб к чемпионскому титулу в 1996 году. После победного сезона он был признан лучшим тренером по версии РФС.