«Милан» побил клубный рекорд по выездным победам в рамках одного сезона Серии А

Пресс-служба «Милана» сообщила о том, что команда установила уникальное достижение в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:1).

Отмечается, что гостевая победа над «крестоносцами» стала для «россонери» 13-й в рамках нынешнего сезона Серии А. Тем самым, миланцы установили новый клубный рекорд по количеству выездных побед в одном сезоне в высшем дивизионе Италии.

При этом сообщается, что всего на счету подопечных Стефано Пиоли 16 выигрышей на выезде во всех турнирах, что является повторением рекорда, установленного в сезоне-1992/93.

После 30 туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 63 очка.