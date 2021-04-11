Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч чемпионата Италии с «Аталантой»

Тренерский штаб «Фиорентины» огласил заявку команды на матч 30-го тура Серии А с «Аталантой».

Нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в список заявленных игроков из-за ранее полученной травмы.

«Фиорентины»: Терраччиано, Дронговский, Росати, Венути, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Амрабат, Эйссерик, Куаме, Малку, Миленкович, Мартинес Куарта, Монтьель, Мунтяну, Макси Оливера, Пеццелла, Понси, Валеро Борха, Влахович.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 11 апреля во Флоренции на стадионе «Артемио Франко». Начало игры - в 21:45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне «Фиорентина» после 29 матчей в чемпионате Италии находится на 15-м месте, набрав 30 очков. «Аталанта» же расположилась на четвертой строчке - 58 баллов.