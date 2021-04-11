Гол Сулейманова принес «Нижнему Новгороду» гостевую победу над «СКА-Хабаровском»

Матч 36-го тура Футбольной национальной лиги между «СКА-Хабаровском» и «Нижним Новгородом» завершился минимальной победой нижегородцев со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 69-й минуте – вышедший на замену нападающий гостей Тимур Сулейманов точно пробил по воротам голкипера соперника Алексея Городового после передачи Момо Янсане.
«Нижний Новгород» одержал четвертую победу кряду и набрал 78 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Хабаровчане с 50 очками идут на 12-й строчке.
В следующем туре нижегородцы на своем поле примут «Чайку», а «СКА-Хабаровск» отправятся в гости к «Чертаново». Обе встречи состоятся 17 апреля.
источник: «Советский спорт»