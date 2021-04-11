Роман Павлюченко: Я забивал команде, за которую болею всю жизнь

Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко вспомнил один из сыгранных московских дерби.

«После возвращения из Англии я отличился за «Локомотив» в матче со «Спартаком». Так распорядилась судьба: мне надо было играть и забивать команде, за которую болею всю жизнь.

Болельщики в такие моменты обычно пишут и говорят гадости, но я негатива в свою сторону не получил. Возможно, потому что особенно не праздновал и спокойно отнесся к тому голу», - приводит слова Паключенко «Чемпионат».

Бывший футболист выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год, тогда как в составе железнодорожников форвард провел три года в период 2012-2015 гг.

Напомним, что сегодня, 11 апреля «Локомотив» на своем поле примет красно-белых в рамках 25-го тура РПЛ. Начало игры - в 19:00 (мск).