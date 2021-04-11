«Манчестер Юнайтед» хочет подписать голкипера «Вест Бромвича» Джонстона

Голкипер «Вест Бромвича» Сэм Джонстон входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, руководство «манкунианцев» готово подписать 28-летнего англичанина в случае ухода из команды Дина Хендерсона или Давида Де Хеа по окончании текущего сезона.

Напомним, что Джонстон является воспитанником академии «МЮ». В составе взрослой команды он не провел ни одного поединка. Игрок постоянно отдавался в аренду в другие клубы. Окончательно вратарь покинул расположение «манкунианцев» в июле 2018 года, подписав контракт с «Вест Бромвичем».

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 29 матчах, пропустил 57 голов и пять раз отстоял «на ноль». Его контракт истекает летом 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.