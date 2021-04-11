Томас Тухель: Цель «Челси» – попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 13:00 Тревизо 0 Динамо Сассари 0
Нидерланды - Первый дивизион 13:15 Де Графсхап 0 Гоу Эхед Иглс 0
Португалия - Сегунда 13:15 Эшторил 0 Вилафранкензе 0 П1 1.35 Х 4.00 П2 12.0
Италия - Серия А 13:30 Интер М 0 Кальяри 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 12.0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Краснодар 0 П1 4.80 Х 3.40 П2 1.87
Англия - Премьер-лига 14:00 Бёрнли 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
Франция - Лига 1 14:00 Ренн 0 Нант 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Хайденхайм 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Айнтрахт Б 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Вюрцбургер Кик 0 Нюрнберг 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.07
Испания - Сегунда 15:00 Малага 0 Альбасете 0 П1 2.12 Х 3.10 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Вильярреал 0 Осасуна 0 П1 1.72 Х 3.60 П2 5.70
Германия - Бундеслига 16:00 Людвигсбург 0 Фрапорт Скайла 0
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 С.Оливер Баске 0
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Лацио 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.13
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Наполи 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.68
Франция - Лига 1 16:00 Сент-Этьен 0 Бордо 0 П1 2.30 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 16:00 Реджина 0 Виченца 0 П1 2.24 Х 3.05 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Ювентус 0 Дженоа 0 П1 1.28 Х 5.80 П2 12.0
Франция - Лига 1 16:00 Ницца 0 Реймс 0 П1 2.23 Х 3.30 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Лорьян 0 П1 2.15 Х 3.60 П2 3.40
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ним 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 3.50
Португалия - Сегунда 16:00 Шавиш 0 Ковильян 0
Англия - Премьер-лига 16:05 Вест Хэм Юнайт 0 Лестер Сити 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Бундеслига 16:30 Шальке-04 0 Аугсбург 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 Зенит 0 П1 5.80 Х 4.10 П2 1.61
Россия - Премьер-Лига 16:30 Динамо М 0 Урал 0 П1 1.50 Х 4.30 П2 7.30
Португалия - Примейра 17:00 Жил Висенте 0 Морейренсе 0 П1 2.16 Х 3.30 П2 3.70
Испания - Сегунда 17:00 Сарагоса 0 Альмерия 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.60
КХЛ - плей-офф 17:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 1.90 Х 4.20 П2 3.80
11 апреля 10:48
автор: Владислав Корегин

Томас Тухель: Цель «Челси» – попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Вчера лондонский клуб в гостях обыграл «Кристал Пэлас».

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы своей команды в 31-м туре АПЛ над «Кристал Пэлас» (4:1) рассказал о главной задаче лондонцев в концовке нынешнего сезона.

Отметим, что «аристократы» поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

– Я оказался в Англии, чтобы вместе с клубом попасть в топ-4. Мы продолжаем идти своим путем. Для этого нам необходимы стабильные результаты. На прошлой неделе мы уступили «Вест Бромвичу», однако сейчас нет времени смотреть на другие команды. Борьба за попадание в четверку будет сложной до самого конца, – цитирует Тухеля BBC.

Немецкий специалист возглавил «Челси» в январе 2021 года. Под его руководством клуб одержал 12 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

источник: BBC
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