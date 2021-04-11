Томас Тухель: Цель «Челси» – попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы своей команды в 31-м туре АПЛ над «Кристал Пэлас» (4:1) рассказал о главной задаче лондонцев в концовке нынешнего сезона.

Отметим, что «аристократы» поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

– Я оказался в Англии, чтобы вместе с клубом попасть в топ-4. Мы продолжаем идти своим путем. Для этого нам необходимы стабильные результаты. На прошлой неделе мы уступили «Вест Бромвичу», однако сейчас нет времени смотреть на другие команды. Борьба за попадание в четверку будет сложной до самого конца, – цитирует Тухеля BBC.

Немецкий специалист возглавил «Челси» в январе 2021 года. Под его руководством клуб одержал 12 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.