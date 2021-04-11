Дуглас Сантос: В России очень открытые люди, это напоминает мне Бразилию

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о проживании в России.

«Мое мнение - Россия очень похожа на Бразилию. По ритму жизни, по отношению к ней людей. Тут очень открытые и радушные люди. И с погодой пока тоже, кстати, никаких сложностей не испытываю», - приводит слова бразильца «Матч-ТВ».

Летом 2019 года Сантос перешел в «Зенит» из немецкого «Гамбурга».

В составе питерского клуба защитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне бразилец провел за сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах, отличившись тремя голами и пятью голевыми передачами.