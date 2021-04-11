Хоакин хочет продлить контракт с «Бетисом» – в июле игроку исполнится 40 лет

Фланговый нападающий «Бетиса» Хоакин Санчес выразил желание продлить действующее соглашение с севильской командой.

Напомним, контракт 39-летнего испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

– Я отлично себя чувствую и нахожусь в хорошей форме. Рассчитываю продлить контракт с командой еще на сезон. Мне бы хотелось завершить свою карьеру с болельщиками на трибунах, – цитирует Хоакина AS.

Футболист вернулся в состав «Бетиса» в августе 2015 года. В нынешнем сезоне он отыграл 24 матча, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков после 29 туров.