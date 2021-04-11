Оле-Гуннар Сульшер: Второе место в АПЛ не является достижением для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил текущее положение команды в чемпионате Англии.

Отметим, что «красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 30 играх. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 14 очков. При этом «манкунианцы» имеют два матча в запасе.

– Я считаю, что нельзя считать второе место в АПЛ достижением. Амбиции «МЮ» находятся на более высоком уровне. Главная цель – догнать «Ман Сити», идущий впереди нас. Действительно, соперник проводит отличный сезон, но мы не должны оставлять попыток добраться до них, – приводит слова Сульшера Goal.

Сегодня, 11 апреля, Манчестер Юнайтед сыграет в гостях против «Тоттенхэма». Начало встречи – в 18:30 мск.