Газизов - о матче со «Спартаком»: Реваншистских настроений нет

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящей гостевой игре в рамках 26-го тура чемпионата России со «Спартаком», где он ранее занимал аналогичную должность.

«Реваншистских настроений перед «Спартаком» нет. Но и матч не будет рядовым, так как игры со «Спартаком» - это не простые матчи, они всегда интересны. Нам нужны очки, отступать некуда, мы будем играть», - приводит слова Газизова «Р-Спорт».

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Уфой» состоится 18 апреля, начало игры - в 19:00 по московскому времени.

Специалист проработал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года. Затем руководитель вернулся в уфимский клуб.

В нынешнем сезоне «Уфа» после 25 матчей в РПЛ занимает 14-ю строчку, набрав 17 очков. Красно-белые же расположились на втором месте - 47 баллов.