Феллайни может перейти в «Тоттенхэм»

Центральный полузащитник «Шаньдун Тайшань» Маруан Феллайни может вернуться в Английскую Премьер-лигу.
По информации Voetbal24, в приобретении 33-летнего бельгийца заинтересован «Тоттенхэм» и лично главный тренер команды Жозе Моуринью, работавший с игроком в «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что сделка может состояться либо летом, либо в зимнее трансферное окно. Контракт хавбека с китайским клубом истекает 31 декабря 2021 года.
Помимо «МЮ», в своей карьере Феллайни защищал цвета бельгийских «Шарлеруа» и «Стандарда», а также «Эвертона». В общей сложности Маруан провел на клубном уровне 496 матчей, забил 88 голов и отдал 51 ассист.
За сборную Бельгии полузащитник отыграл 87 игр (18 голов).