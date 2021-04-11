Черчесов судится с властями Северной Осетии за получение земельного участка за полцены

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подал в суд на правительство Северной Осетии. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Согласно источнику, в январе 2021 года Черчесов стал владельцем компании «Арлан фиш», которая специализируется на разведении форели.

Отмечается, что от имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии поступил иск с требованием сдать в аренду 60 квадратных метров земли у реки Курентидон по кадастровой стоимости. Участок оценивается в 90 тысяч рублей, а фирма Черчесова хочет оформить сделку за 45 тысяч.

Добавим, что Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а также вышла на Евро-2020, который пройдет этим летом.