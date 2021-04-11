«Сент-Этьен» разгромил «Бордо» в домашнем матче

Матч 32-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» - «Бордо» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Хет-трик у победителей оформил нападающий Ваби Хазри. Два гола форвал забил с пенальти. Также в составе «Сент-Этьена» отличился Зеду Юссуф. Единственный гол гостей забил Хван Ый Чо, реализовав удар с 11-метровой отметки.

В активе «Сент-Этьена» 39 очков и 12-е место в турнирной таблице. «Бордо» расположился на 15-й строчке (36).

В следующем туре «Сент-Этьен» встретится в гостях с «ПСЖ», а «Бордо» проведет домашний матч против «Монако».

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32-й тур