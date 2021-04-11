«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на дерби

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на игру 25-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Сильянов, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Коченков, Петухов, Черный, Мурило, Антон Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал, Айртон Лукас, Промес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Савин, Коченков, Петухов, Черный, Мурило, Антон Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.