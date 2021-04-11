«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на дерби

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 4-я четверть Реджана 92 Варезе 77
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 69' Тоттенхэм Хотс 1 Манчестер Юнай 1 П1 4.50 Х 1.90 П2 3.50
Португалия - Сегунда перерыв Бенфика Б 2 Фейренсе 0 П1 1.13 Х 8.00 П2 15.0
Россия - Премьер-Лига перерыв Локомотив М 2 Спартак М 0 П1 1.08 Х 12.0 П2 25.0
Германия - Бундеслига перерыв Бавария 38 Лёвен Брауншве 37
Италия - Серия А перерыв Умана Рейер 60 Брешия 46
Германия - Бундеслига перерыв Кёльн 1 Майнц 1 П1 3.20 Х 2.45 П2 2.95
Италия - Серия А перерыв Рома 1 Болонья 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 6.90
Испания - Сегунда 1-й тайм, 44' Мирандес 0 УД Логроньес 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.75
Испания - Сегунда 1-й тайм, 43' Сабадель 1 Картахена 0 П1 1.33 Х 5.20 П2 9.30
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Кремона 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 43' Мальорка 1 Луго 0 П1 1.20 Х 6.60 П2 14.0
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Вальядолид 0 Гранада 0 П1 2.24 Х 2.95 П2 3.80
Португалия - Примейра 1-й тайм, 29' Брага 0 Белененсеш 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 7.30
Аргентина - Примера не начался Патронато 0 Химнасия и Эсг 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B не начался Венеция 0 Козенца 0 П1 1.70 Х 3.60 П2 5.50
НБА - регулярный чемпионат не начался Шарлотт Хорнет 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.76 П2 2.10
Аргентина - Примера не начался Аргентинос Хун 0 Сентраль Кордо 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.00
Италия - Серия А 20:30 Канту 0 Доломити Энерг 0
НХЛ - регулярный чемпионат 21:00 Филадельфия Фл 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.78 Х 4.40 П2 3.80
Англия - Премьер-лига 21:00 Шеффилд Юнайте 0 Арсенал 0 П1 5.30 Х 3.90 П2 1.69
Италия - Серия А 21:30 Виртус Болонья 0 Триест 0
Италия - Серия А 21:45 Фиорентина 0 Аталанта 0 П1 6.30 Х 4.70 П2 1.50
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Олимпия Милан 0
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Атлетико М 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.22
Франция - Лига 1 22:00 Лион 0 Анже 0 П1 1.35 Х 5.40 П2 9.00
Португалия - Примейра 22:00 Спортинг 0 Фамаликан 0 П1 1.45 Х 4.70 П2 7.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Денвер Наггетс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.36 П2 3.30
Испания - Сегунда 22:00 Эспаньол 0 Леганес 0 П1 1.74 Х 3.30 П2 5.80
Аргентина - Примера 22:15 Росарио Сентра 0 Банфилд 0 П1 1.37 Х 4.70 П2 7.50
11 апреля 18:06
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на дерби

Матч начнётся в 19.00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на игру 25-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Сильянов, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Коченков, Петухов, Черный, Мурило, Антон Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал, Айртон Лукас, Промес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Савин, Коченков, Петухов, Черный, Мурило, Антон Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

Главный арбитр – Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

источник: «Советский спорт»
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