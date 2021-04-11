Дубль Погребняка спас «Урал» от поражения в гостях у «Динамо»

В 25-м туре чемпионата России московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью с результатом 2:2.
На 43-й минуте счет открыл форвард гостей Павел Погребняк, который выступал за «Динамо» с 2015 по 2017 годы.
После перерыва на 47-й минуте Иван Ордец восстановил равновесие, отличившись после передачи Константина Тюкавина.
На 56-й динамовцы остались вдесятером, поскольку их польский полузащитник Себастьян Шиманьски получил второе предупреждение, но это не помешало команде Сандро Шварца выйти вперед. На 71-й автором забитого мяча стал Арсен Захарян, а Тюкавин записал себе в актив второй голевой пас за вечер.
Однако уже на 75-й Погребняк оформил дубль и сделал счет 2:2, забив головой после навеса Игоря Калинина.
«Динамо» занимает шестое место, имея 43 очка.
«Урал» с 30 очками находится на 12-й строчке таблицы.
17 апреля состоится матч «Ротор» – «Динамо». «Урал» 18 апреля примет «Рубин».
Чемпионат России
25-й тур
«Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:2 (0:1)
Голы: Ордец, 47, Захарян, 71 – Погребняк, 43, 75.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Евгеньев, Паршивлюк, Лесовой (Н»Жи, 86), Шиманьски, Грулев (Игбун, 66), Моро (Тюкавин, 46), Захарян, Фомин (Нойштедтер, 46).
«Урал»: Годзюр, Адамов, Страндберг, Рыков (Герасимов, 73), Калинин, Подберезкин (Гаджимурадов, 71), Аугустыняк, Егорычев, Йовичич (Панюков, 76), Мишкич (Евсеев, 71), Погребняк.
Предупреждения: Грулев, 31, Шиманьски, 44, 56, Захарян, 65, Ордец, 83, Варела, 84, Нойштедтер, 90 – Йовичич, 28, Егорычев, 82, Аугустыняк, 87.
Удаление: Шиманьски, 56 (второе предупреждение).
Судья: Панин (Дмитров).