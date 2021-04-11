Дубль Погребняка спас «Урал» от поражения в гостях у «Динамо»

В 25-м туре чемпионата России московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью с результатом 2:2.

На 43-й минуте счет открыл форвард гостей Павел Погребняк, который выступал за «Динамо» с 2015 по 2017 годы.

После перерыва на 47-й минуте Иван Ордец восстановил равновесие, отличившись после передачи Константина Тюкавина.

На 56-й динамовцы остались вдесятером, поскольку их польский полузащитник Себастьян Шиманьски получил второе предупреждение, но это не помешало команде Сандро Шварца выйти вперед. На 71-й автором забитого мяча стал Арсен Захарян, а Тюкавин записал себе в актив второй голевой пас за вечер.

Однако уже на 75-й Погребняк оформил дубль и сделал счет 2:2, забив головой после навеса Игоря Калинина.