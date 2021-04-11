Два гола Азмуна принесли «Зениту» волевую победу над «Сочи»

В рамках 25-го тура чемпионата России питерский «Зенит» победил со счетом 2:1 «Сочи», уступая по ходу матча.
Счет открыли хозяева на 58-й минуте встречи – отличился Никита Бурмистров. Далее забивал только иранский форвард гостей Сердар Азмун (63-я и 80-я).
Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в РПЛ с 54 очками. У «Сочи» 40 очков и седьмое место.
17 апреля питерцы проведут выездной матч с «Краснодаром», днем позже сочинцы примут ЦСКА.
Чемпионат России
25-й тур
«Сочи» – «Зенит» Санкт-Петербург – 1:2 (0:0)
Голы: Бурмистров, 58 – Азмун, 63, 80.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика (Маргасов, 90), Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 79), Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 89), А. Заболотный (Дуганджич, 90).
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Дриусси, 90+1), Дзюба (Оздоев, 85), Азмун (Ерохин, 90+1), Малком (Мостовой, 74).
Предупреждения: Прохин, 38, Руденко, 85 – Барриос, 42
Судья: Владимир Москалев
Стадион: Фишт