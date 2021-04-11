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Португалия - Сегунда перерыв Бенфика Б 2 Фейренсе 0 П1 1.13 Х 8.00 П2 15.0
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Аргентина - Примера не начался Аргентинос Хун 0 Сентраль Кордо 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.00
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Италия - Серия А 21:45 Фиорентина 0 Аталанта 0 П1 6.30 Х 4.70 П2 1.50
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НБА - регулярный чемпионат 22:00 Денвер Наггетс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.36 П2 3.30
Испания - Сегунда 22:00 Эспаньол 0 Леганес 0 П1 1.74 Х 3.30 П2 5.80
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Атлетико М 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.22
Португалия - Примейра 22:00 Спортинг 0 Фамаликан 0 П1 1.45 Х 4.70 П2 7.50
Аргентина - Примера 22:15 Росарио Сентра 0 Банфилд 0 П1 1.37 Х 4.70 П2 7.50
11 апреля 19:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Валенсия» с Черышевым в составе дома сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом», уступая 0:2

Полузащитник сборной России вышел с первых минут в матче испанской примеры впервые с 24 января.

В 30-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом». Итоговый результат – 2:2.

После первого тайма гости из Сан-Себастьяна вели 2:0. Андер Гевара открыл счет на 33-й минуте, а на 45-й после его передачи отличился Александер Исак.

При этом нужно отметить, что на 29-й минуте полузащитник хозяев Карлос Солер не реализовал пенальти, направив мяч мимо ворот.

Отыгралась «Валенсия» в середине второго тайма. На 60-й минуте Даниэль Васс отправился бить второй 11-метровый своей команды в этом матче и нанес точный удар, а на 73-й Габриэл Паулиста забил головой, замкнув навес Гонсалу Гедеша.

Хозяевам «Местальи» пришлось заканчивать встречу вдесятером. На 80-й минуте второе предупреждение получил нападающий Макси Гомес.

Полузащитник сборной России Денис Черышев впервые с 24 января вышел в стартовом составе «Валенсии» и отыграл 62 минуты, после чего уступил место на поле Юнусу Мусе. Денис сделал 11 передач (при проценте точности 63,6), два раза нарушил правила и получил предупреждение (на 42-й минуте за фол против Микеля Ойарсабаля).

Напомним, что Черышев пропустил более двух месяцев из-за мышечной травмы, а в прошлое воскресенье, 4 апреля, отыграл 17 минут после выхода на замену в выездном матче против «Кадиса». «Валенсия» в той встрече уступила 1:2.

«Реал Сосьедад» занимает пятое место, набрав 47 очков. Баски не могут выиграть уже четыре тура кряду (две ничьи и два поражения).

«Валенсия» имеет 34 очка и находится на 13-й строчке таблицы.

18 апреля состоятся матчи «Реал Сосьедад» – «Севилья» и «Бетис» – «Валенсия».

Чемпионат Испании

30-й тур

«Валенсия» – «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) – 2:2 (0:2)

Голы: Васс, 60 (с пенальти), Габриэл Паулиста, 73 – Гевара, 33, Исак, 45.

Нереализованный пенальти: Солер (в), 29 (мимо).

Удаление: Макси Гомес (В), 80 (второе предупреждение).

источник: «Советский спорт»
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