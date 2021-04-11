«Валенсия» с Черышевым в составе дома сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом», уступая 0:2

В 30-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом». Итоговый результат – 2:2.
После первого тайма гости из Сан-Себастьяна вели 2:0. Андер Гевара открыл счет на 33-й минуте, а на 45-й после его передачи отличился Александер Исак.
При этом нужно отметить, что на 29-й минуте полузащитник хозяев Карлос Солер не реализовал пенальти, направив мяч мимо ворот.
Отыгралась «Валенсия» в середине второго тайма. На 60-й минуте Даниэль Васс отправился бить второй 11-метровый своей команды в этом матче и нанес точный удар, а на 73-й Габриэл Паулиста забил головой, замкнув навес Гонсалу Гедеша.
Хозяевам «Местальи» пришлось заканчивать встречу вдесятером. На 80-й минуте второе предупреждение получил нападающий Макси Гомес.
Полузащитник сборной России Денис Черышев впервые с 24 января вышел в стартовом составе «Валенсии» и отыграл 62 минуты, после чего уступил место на поле Юнусу Мусе. Денис сделал 11 передач (при проценте точности 63,6), два раза нарушил правила и получил предупреждение (на 42-й минуте за фол против Микеля Ойарсабаля).
Напомним, что Черышев пропустил более двух месяцев из-за мышечной травмы, а в прошлое воскресенье, 4 апреля, отыграл 17 минут после выхода на замену в выездном матче против «Кадиса». «Валенсия» в той встрече уступила 1:2.
«Реал Сосьедад» занимает пятое место, набрав 47 очков. Баски не могут выиграть уже четыре тура кряду (две ничьи и два поражения).
«Валенсия» имеет 34 очка и находится на 13-й строчке таблицы.
18 апреля состоятся матчи «Реал Сосьедад» – «Севилья» и «Бетис» – «Валенсия».
Чемпионат Испании
30-й тур
«Валенсия» – «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) – 2:2 (0:2)
Голы: Васс, 60 (с пенальти), Габриэл Паулиста, 73 – Гевара, 33, Исак, 45.
Нереализованный пенальти: Солер (в), 29 (мимо).
Удаление: Макси Гомес (В), 80 (второе предупреждение).