«Валенсия» с Черышевым в составе дома сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом», уступая 0:2

В 30-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом». Итоговый результат – 2:2.

После первого тайма гости из Сан-Себастьяна вели 2:0. Андер Гевара открыл счет на 33-й минуте, а на 45-й после его передачи отличился Александер Исак.

При этом нужно отметить, что на 29-й минуте полузащитник хозяев Карлос Солер не реализовал пенальти, направив мяч мимо ворот.

Отыгралась «Валенсия» в середине второго тайма. На 60-й минуте Даниэль Васс отправился бить второй 11-метровый своей команды в этом матче и нанес точный удар, а на 73-й Габриэл Паулиста забил головой, замкнув навес Гонсалу Гедеша.

Хозяевам «Местальи» пришлось заканчивать встречу вдесятером. На 80-й минуте второе предупреждение получил нападающий Макси Гомес.