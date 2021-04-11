«Аякс» в гостях обыграл «Валвейк», сохранив отрыв в 11 очков от ПСВ и АЗ в борьбе за титул

В 29-м туре чемпионата Нидерландов «Валвейк» на своем поле уступил лидеру турнира «Аяксу» с результатом 0:1.
На 14-й минуте автором гола стал ивуариец Себастьян Алле после передачи серба Душана Тадича.
«Аякс» одержал пятую победу подряд, набрал 72 очка в 28 играх и продолжает лидировать в эредивизи. У ближайших преследователей ПСВ и АЗ по 61 очку после 29 матчей.
«Валвейк» занимает 14-е место, оставшись с 26 очками.
22 апреля «Аякс» примет «Утрехт». 23 апреля состоится матч «Виллем II» – «Валвейк».