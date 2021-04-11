Фоменко – о поражении «Зениту»: У нас есть игра, но пока нет результата

Тренер сочинской команды Олег Фоменко поделился эмоциями от проигранного матча 25-го тура РПЛ.

— Хочу поздравить «Зенит» с победой. Не хватило нам сил... Мы создавали моменты, повели. Не удалось удержать до победы. У нас есть игра, но пока нет результата. А сегодня нас наказали за две ошибки, — сказал тренер сочинской команды на пресс-конференции.

«Сочи» после этого поражения остался на седьмом месте в турнирной таблице с 40 очками. Следующий матч сочинский клуб проведет дома 18 апреля против московского ЦСКА.