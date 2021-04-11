Пирло - о работе в «Ювентусе»: В этом сезоне я ставлю себе шесть по 10-балльной шкале

«Пока что в этом сезоне я ставлю себе 6 баллов из 10 возможных. Я знаю, что должен делать больше, и когда команда не добивается определенных результатов, тренер первым берет на себя ответственность, - добавил он. - Мой принцип в футболе - доминировать в игре и подавлять соперников. По ряду причин нам не удалось полностью реализовать его, но команда очень хочет сделать это, и мы продолжим работать в этом направлении», - приводит слова наставника Football Italia.

В августе 2020 года Пирло был назначен на пост главного тренера «Ювентуса». Это его первый клуб в тренерской карьере, Контракт рассчитан на два года.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в чемпионате Италии.