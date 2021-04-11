Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Рангник присутствует на матче «Локомотив» – «Спартак»

На игре 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак» присутствует руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull Ральф Рангник.

Ральф Рангник с интересом наблюдает за матчем «Локо» и «Спартака» 👀



Что бы это могло значить? 🤔https://t.co/kCfQzVRD9z pic.twitter.com/HZbYWKaHXY — Матч ТВ (@MatchTV) April 11, 2021

С 2015 по 2019 годы Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал должность главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в сезоне-2018/19 заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. Также в его активе победа с «Шальке» в Кубке Германии сезона-2010/11.

В данный момент 62-летний специалист курирует все футбольные проекты Red Bull, включая американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ред Брагантино» из бразильского Сан-Паулу.