Оле-Гуннар Сульшер: Ситуация с незасчитанным голом нас завела

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал эпизод с незасчитанным голом своей команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:1).

«Гол был абсолютно правильный. Если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи десяти товарищей, то я бы оставил его без ужина. Нас не удалось ввести в заблуждение — в отличие от судьи. Эта ситуация нас завела», - приводит слова наставника BBC.

Отметим, что при счете 0:0 арбитр отменил гол нападающего хозяев Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини отмахнулся от полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.