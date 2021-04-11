«Арсенал» на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед» благодаря дублю Ляказетта

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:3.

На 33-й минуте Александр Ляказетт нанес точный удар с правой из центра штрафной после передачи Дани Себальоса. На 71-й автором второго гола «канониров» стал Габриэл Мартинелли, а на 85-й Ляказетт оформил дубль.

«Арсенал» поднялся на девятое место, набрав 45 очков.

«Шеффилд Юнайтед» с серией из четырех поражений находится на последней 20-й строчке таблицы, имея лишь 14 очков.

17 апреля «клинки» сыграют в гостях с «Вулверхэмптоном». 18 апреля «Арсенал» примет «Фулхэм» в очередном лондонском дерби.