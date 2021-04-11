Моуриньо - о словах Сульшера: Сону очень повезло, его отец лучше, чем Оле-Гуннар

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НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Анахайм Дакс 0 Колорадо Эвела 2 П1 43.0 Х 8.50 П2 1.07
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 17' Кливленд Кавал 52 Нью-Орлеан Пел 41 П1 2.15 П2 1.70
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Бостон Брюинз 0 Вашингтон Кэпи 3 П1 19.0 Х 8.50 П2 1.11
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Нью-Йорк Айлен 2 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 1.27 Х 5.80 П2 8.80
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Нью-Джерси Дэв 1 Питтсбург Пинг 2 П1 5.20 Х 4.80 П2 1.48
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 20' Орландо Мэджик 32 Милуоки Бакс 51
Аргентина - Примера 03:00 Ривер Плейт 0 Колон 0 П1 1.46 Х 4.10 П2 6.70
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Даллас Старз 0 П1 2.60 Х 4.00 П2 2.40
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Даллас Маверик 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.41 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Никс 0 Торонто Рэптор 0 П1 1.68 П2 2.25
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 0 Чикаго Буллз 0 П1 2.45 П2 1.57
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.66 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Майами Хит 0 П1 1.92 П2 1.92
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Детройт Пистон 0 П1 1.09 П2 8.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 ЦСКА 0 Ротор 0 П1 1.39 Х 5.30 П2 7.80
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 2.75 Х 4.30 П2 2.33
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 Пиза 0 П1 1.87 Х 3.30 П2 4.80
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.20 Х 3.50 П2 1.67
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 АЗ Алкмар-2 0 Дордрехт 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 4.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Рода 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Телстар 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Байер 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Италия - Серия А 21:45 Беневенто 0 Сассуоло 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Кастельон 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.50
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.12
Англия - Премьер-лига 22:15 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.40
11 апреля 22:51
автор: Александр Поволоцкий

Моуриньо - о словах Сульшера: Сону очень повезло, его отец лучше, чем Оле-Гуннар

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» прокомментировал высказывания наставника «МЮ» в адрес игрока «шпор» Сон Хын Мина.

«Подробнее на «Чемпионате»: Я просто хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Уле, потому что, я думаю, что все отцы – а я – отец – всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают.

«Хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Сульшер. Я думаю, что все отцы всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают.

Если вам даже придется воровать, чтобы накормить своих детей, вы пойдете на это. Я уже сказал Оле-Гуннару, что я думаю о его комментариях», — приводит Sky Sports слова наставника.

Ранее тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал эпизод с незасчитанным голом своей команды. В этом эпизоде Скотт Мактомини отмахнулся от полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Сульшер заявил, что «если бы его сын три минуты лежал на газоне, то он оставил бы его без ужина».

источник: Sky Sports
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