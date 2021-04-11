Моуриньо - о словах Сульшера: Сону очень повезло, его отец лучше, чем Оле-Гуннар

«Подробнее на «Чемпионате»: Я просто хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Уле, потому что, я думаю, что все отцы – а я – отец – всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают.

«Хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Сульшер. Я думаю, что все отцы всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают.

Если вам даже придется воровать, чтобы накормить своих детей, вы пойдете на это. Я уже сказал Оле-Гуннару, что я думаю о его комментариях», — приводит Sky Sports слова наставника.

Ранее тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал эпизод с незасчитанным голом своей команды. В этом эпизоде Скотт Мактомини отмахнулся от полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Сульшер заявил, что «если бы его сын три минуты лежал на газоне, то он оставил бы его без ужина».