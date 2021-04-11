«Спартак» не имеет отношения к визиту Рангника в Москву

ФК «Спартак» не имеет никакого отношения к организации визита руководителя отдела спорта и развития футбола компании Red Bull Ральфа Рангника.

Об этом заявил управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Рангник, в прошлом тренировавший «РБ Лейпциг», «Шальке» и несколько других немецких клубов, присутствовал на матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак», в котором железнодорожники одержали победу со счетом 2:0.

«Не по нашу душу он приехал, – цитирует Мележиков «РИА Новости». – Не мы организовали приезд сюда Рангника. Не знаю, по каким причинам он посетил именно этот матч и в связи с чем он находится в Москве».

Напомним, что в декабре нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что покинет «Спартак» после завершения нынешнего сезона.