«Аталанта» обыграла во Флоренции «Фиорентину», Миранчук вышел на замену на 86-й минуте

В 30-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле проиграла «Аталанте» с результатом 2:3.

После первого тайма гости из Бергамо вели 2:0. Оба мяча на 13-й и 40-й минутах забил колумбийский нападающий Дуван Сапата. В обоих случаях автором голевых передач стал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Во втором тайме флорентийцы отыгрались благодаря дублю Душана Влаховича. Сербский форвард поразил ворота Пьерлуиджи Голлини на 57-й и 66-й минутах, однако затем «Аталанта» получила право на пенальти.

Аргентинский защитник «фиалок» Лукас Мартинес Куарта сыграл рукой в своей штрафной, и на 70-й минуте вышедший на замену словенский нападающий Йосип Иличич вновь вывел команду Джан Пьеро Гасперини вперед, реализовав пенальти.

Напомним, что главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини из-за травмы не включил в заявку на матч российского нападающего Александра Кокорина.