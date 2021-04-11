«Атлетико» не смог победить «Бетис» и теперь лишь на одно очко опережает «Реал» в борьбе за титул

В 30-м туре чемпионата Испании севильский «Бетис» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Итоговый счет 1:1.
Соперники обменялись голами в начале встречи. На 5-й минуте Янник Карраско вывел гостей из Мадрида вперед, а на 20-й севильцы отыгрались благодаря точному удару бывшего форварда «Барселоны» Кристиана Тельо.
«Атлетико» остается лидером примеры. У команды Диего Симеоне теперь 67 очков, у ближайшего преследователя «Реала» – 66, а у занимающей третью строчку «Барселоны» – 65.
«Бетис» идет шестым, имея 47 очков.
18 апреля состоятся матчи «Атлетико» – «Эйбар» и «Бетис» – «Валенсия».