«Спортинг» сыграл вничью с «Фамаликаном» и позволил «Порту» сократить отрыв до шести очков

В 26-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» на своем поле сыграл вничью с «Фамаликаном» с результатом 1:1.
Команды обменялись голами в середине первого тайма. Педру Гонсалвеш вывел «Спортинг» вперед на 25-й минуте. На 27-й равновесие восстановил бразильский форвард гостей Андерсон Силва.
«Спортинг» продолжает лидировать в примейре, одержав 20 побед, шесть раз сыграв вничью и набрав 66 очков. Второе место занимает «Порту», имея 60 очков.
«Фамаликан» находится на 14-й строчке таблицы с 27 очками.
16 апреля состоится матч «Фамаликан» – «Спортинг». 18 апреля «Фамаликан» примет «Портимоненсе».