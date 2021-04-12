Олег Терехин: «Зенит» чемпионский титул уже не отпустит, сейчас все выглядит именно так

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Анахайм Дакс 0 Колорадо Эвела 2 П1 43.0 Х 8.50 П2 1.07
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 20' Орландо Мэджик 32 Милуоки Бакс 51
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 17' Кливленд Кавал 52 Нью-Орлеан Пел 41 П1 1.95 П2 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Нью-Йорк Айлен 2 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 1.27 Х 5.80 П2 8.80
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Нью-Джерси Дэв 1 Питтсбург Пинг 2 П1 5.20 Х 4.80 П2 1.48
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Бостон Брюинз 0 Вашингтон Кэпи 3 П1 19.0 Х 8.50 П2 1.11
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 0 Чикаго Буллз 0 П1 2.45 П2 1.57
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.66 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Никс 0 Торонто Рэптор 0 П1 1.60 П2 2.40
Аргентина - Примера 03:00 Ривер Плейт 0 Колон 0 П1 1.47 Х 4.00 П2 6.90
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Даллас Старз 0 П1 2.60 Х 4.00 П2 2.40
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Даллас Маверик 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.41 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Детройт Пистон 0 П1 1.09 П2 8.00
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Майами Хит 0 П1 1.92 П2 1.92
Россия - Премьер-Лига 19:00 ЦСКА 0 Ротор 0 П1 1.39 Х 5.30 П2 7.80
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 2.75 Х 4.30 П2 2.33
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 Пиза 0 П1 1.87 Х 3.30 П2 4.80
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.20 Х 3.50 П2 1.67
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 АЗ Алкмар-2 0 Дордрехт 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 4.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Рода 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Телстар 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Байер 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Италия - Серия А 21:45 Беневенто 0 Сассуоло 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Кастельон 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.50
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.12
Англия - Премьер-лига 22:15 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.40
12 апреля 00:45
автор: Виктор Шарафудинов

Олег Терехин: «Зенит» чемпионский титул уже не отпустит, сейчас все выглядит именно так

За пять туров до конца чемпионата петербургский клуб опережает «Спартак» на семь очков.

Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал поражение «Спартака» в дерби против железнодорожников.

«В принципе же можно сказать, что в этом матче была равная игра, – цитирует Терехина сайт телеканала «Матч ТВ». – Но удаление, конечно, в какой-то степени повлияло на результат. Когда при счете 2:0 – удаление, то, наверное, это уже все. Провести в меньшинстве целый тайм довольно тяжело. Но сама игра в этом матче была очень хорошая со стороны обеих команд, смотрелся футбол. Такой игры я уже давно не видел. Думаю, что «Зенит» чемпионский титул уже не отпустит. По крайней мере сейчас все выглядит именно так».

В 25-м туре чемпионата России «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Теперь красно-белые отстают от лидера чемпионата «Зенита» на семь очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Автобус с российскими туристами перевернулся в ТурцииОт Аршавина до Яшина. Наша символическая сборная чемпионатов Европы по футболуFord Explorer получил в США несколько новых модификацийМгновенная реакция Уткина на назначение Ганчаренко в «Краснодаре»Разгоряченная Семенович в бане поманила своим достоинствомУ России выросли шансы выйти на чемпионат мира. И вот почему
Лучшая в году игра гиганта из Омска сделала «кленовые листья» лидерами всей НХЛ
26-летний российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил «1+1» в матче НХЛ против «Оттавы» (6:5), и его команда возглавила общую таблицу чемпионата-2021.
Слуцкий уже четвертый. И ему надо болеть против «Спартака»
«Рубин» выиграл важный гостевой матч у «Ростова» (1:0) и повысил свои шансы в борьбе за медали РПЛ. Минимум медали.
«Кутепов достойно заменит Жиго, «Спартак» обыграет «Локо» 2:1». Ловчев — о главном матче 25-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 11 апреля.
«Поляна на «Фиште» неважная, поэтому «Зенит» победит «Сочи» всего 1:0». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит», который состоится 11 апреля.
Баюл против Тарасовой, Канделаки против Трусовой, Угаров против Малкома. На грани фола #9
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск девятый.
По три фактора в пользу «Реала» и «Барселоны» перед эль-класико, в котором решится все
«Плеймейкер» оценивает шансы на победу соперников по главному матчу испанского чемпионата, который начнется в Мадриде 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Овечкин «положил свояка» от конька шведа и рассмеялся. Есть гол №727 — до Дионна четыре (видео)
Александр Овечкин пополнил свой голевой актив в НХЛ оригинальным способом и помог «Вашингтону» победить на выезде «Баффало» (4:3).
Цифры говорят: «Сочи» должен победить «Зенит». Статистика против теорий заговора
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата, в котором осталось провести шесть туров.
«Удивлюсь, если «Барселона» крупно победит «Реал». Прогноз Мостового на эль-класико
Александр Мостовой заявил «Плеймейкеру», что предстоящее 10 апреля эль-класико не станет последним для Лионеля Месси, и поделился ожиданиями от суперматча.
Кто-то «заказал» Федуна. Как пытаются расшатать «Спартак» перед ключевым матчем
Телеграм-канал Black Mirror слил в сеть кучу конфиденциальной информации о финансовой деятельности красно-белых. Но качество "компромата" не выдерживает критики.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

ЖЕНЩИНЫ И ШАХМАТЫ. Гроссмейстер Мария Фоминых в гостях у Николая Яременко.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика