Олег Терехин: «Зенит» чемпионский титул уже не отпустит, сейчас все выглядит именно так

Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал поражение «Спартака» в дерби против железнодорожников.

«В принципе же можно сказать, что в этом матче была равная игра, – цитирует Терехина сайт телеканала «Матч ТВ». – Но удаление, конечно, в какой-то степени повлияло на результат. Когда при счете 2:0 – удаление, то, наверное, это уже все. Провести в меньшинстве целый тайм довольно тяжело. Но сама игра в этом матче была очень хорошая со стороны обеих команд, смотрелся футбол. Такой игры я уже давно не видел. Думаю, что «Зенит» чемпионский титул уже не отпустит. По крайней мере сейчас все выглядит именно так».

В 25-м туре чемпионата России «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Теперь красно-белые отстают от лидера чемпионата «Зенита» на семь очков.