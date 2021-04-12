Оле-Гуннар Сульшер: Кавани все еще не принял решение по поводу своего будущего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что Эдинсон Кавани все еще не принял решение по поводу продления соглашения с манкунианцами.

«Все зависит от самого Эдинсона, – цитирует Сульшера сайт телеканала Sky Sports. – Он знает, что я чувствую, а я знаю, что чувствует он. Тем не менее, он все еще не принял решение о своем будущем».

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года после расставания с «ПСЖ», заключив контракт на один сезон. В 29 матчах за манкунианцев уругваец забил восемь мячей и сделал две результативные передачи

11 апреля его гол принес команде Сульшера победу в выездном матче против «Тоттенхэма» (3:1).