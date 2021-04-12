Диего Симеоне: Надеюсь с этой ничьей закончился период нестабильности «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ситуацию в примере после ничьей своей команды в выездной игре против «Бетиса» (1:1).

«В начале сезона и у «Реала», и у «Барселоны» были периоды нестабильности, когда они теряли очки, – цитирует Симеоне Marca. – Мы же выигрывали матч за матчем. Сейчас же «Реал» идет уверенно и одержал победу над «Барселоной». Теперь у нас проблемы, и мы позволили сократить отставание до одного очка. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь с этой ничьей наш период нестабильности закончился».

«Атлетико» все еще лидирует, имея 67 очков. У «Реала» – 66, а у занимающей третью строчку «Барселоны» – 65.

18 апреля команда Симеоне примет «Эйбар».