Семак оценил шансы Мамманы и Прохина вернуться в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы аргентинца Эмануэля Мамманы и россиянина Данилы Прохина вернуться в петербургский клуб.

В нынешнем сезоне оба защитника на правах аренды играют за «Сочи».

«Шансы у них, конечно, есть, – цитирует Семака сайт «Зенита». – Это арендованные игроки. Закончится чемпионат – и тогда вопрос станет актуальным».

В 2017 году «Зенит» заплатил за Мамману «Лиону» 16 миллионов евро. В «Сочи» 25-летний аргентинец перешел в августе прошлого года и провел в нынешнем сезоне 18 матчей в РПЛ, отдав одну результативную передачу.

19-летний Прохин стал игроком «Сочи» на правах аренды в феврале. Ранее он отыграл за главную команду петербургского клуба 11 встреч, а за южан провел пока лишь две встречи.