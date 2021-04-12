Евгений Мележиков: «Спартак» не сыграл в свою силу, а не «Локомотив» нас переиграл

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий после матча с «Локомотивом» (0:2) в рамках 25-го тура чемпионата России.

«Со стартового свистка что-то пошло не так. Бывает такое, было ощущение, что не так идет. Мяч в ворота не идет и все. Некое ощущение того, что что-то не получается.

Думаю, что это «Спартак» не сыграл в свою силу, а не «Локомотив» нас переиграл. В целом «Спартак» должен был быть более агрессивен, хотя и ребята старались», - приводит слова руководителя «РБ-Спорт».

После этого матча «Спартак» остался на второй позиции, набрав 47 очков. «Локомотив» сократил отставание от красно-белых до одного очка, теперь у железнодорожников в активе 46 баллов.